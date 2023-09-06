11:21 06 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Как отметили британские разведчики, президент россии владимир Новый учебный год в россии начался с новой учебной программы, которая включает как военные навыки, так и отражает взгляд кремля на историю Украины. Новая программа преследует три цели, среди которых сокращение сроков подготовки к дальнейшей мобилизации.Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.Как отметили британские разведчики, президент россии владимир путин лично провел открытый урок с 30 школьниками в первый день учебного года.

"Темы обновленного экзамена по национальной истории включают воссоединение Крыма с россией и "Специальную военную операцию" в Украине. российский парламент одобрил учебную программу в прошлом году", — говорится в отчете британской разведки.

Один из элементов программы – "Основы безопасности жизнедеятельности" – ориентирован на старшеклассников и включает модуль базовой военной подготовки. Сюда относится обращение с автоматом Калашникова, использование ручных гранат, управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и оказание первой медицинской помощи на поле боя. Учащихся также могут посетить ветераны войны рф в Украине.



По данным британской разведки, новая учебная программа преследует три цели: ознакомить учащихся с обоснованием кремля относительно так называемой "специальной военной операции", привить учащимся военное мышление и сократить сроки подготовки к дальнейшей мобилизации и развертыванию сил.

При этом внедрение уроков с использованием БПЛА свидетельствует о росте важности беспилотников на поле боя и уроках, полученных непосредственно на войне в Украине.