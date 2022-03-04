В России впервые публично заговорили о потерях среди срочников

Сенатор Русской Федерации Людмила Нарусова впервые публично признала потери срочников армии оккупантов в Украине, во время выступления на заседании Совета Федераций по конституционному законодательству.
Она попросила председательствующего прокомментировать ситуацию, однако он перевел разговор на обсуждение законотворческих моментов.
По состоянию на 4 марта, по данным Минобороны Украины, общие боевые потери России в личном составе после вторжения ориентировочно составляют 9166 человек.
По состоянию на 4 марта, по данным Минобороны Украины, общие боевые потери России в личном составе после вторжения ориентировочно составляют 9166 человек.
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