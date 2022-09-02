В россии вербуют на войну бездомных

В петербургскую организацию «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, на днях пришёл чиновник из администрации города и попытался раздать агитационные листовки.
Об этом сообщает российское издание Ротонда.
По словам собеседника издания, чиновник предложил сотрудникам «Ночлежки» разложить в ночном приюте листовки с информацией о службе по контракту. Дежурный отказал ему и послал к руководству, и тот ушел.
В администрации Фрунзенского района журналистам подтвердили факт обхода учреждений для бездомных людей, объяснив это стремлением проинформировать о контрактной службе как можно больше жителей. Там уточнили, что инициатива принадлежит самим чиновникам, а не руководству района.
На листовках указано, что стать контрактниками могут мужчины в возрасте от 19 до 59 лет с образованием не ниже среднего и здоровьем, позволяющим проходить военную службу. В случае заключения договора петербуржцам обещают единовременную выплату от города в размере 300 тысяч и 200 тысяч рублей в месяц в качестве зарплаты.
По словам собеседника издания, чиновник предложил сотрудникам «Ночлежки» разложить в ночном приюте листовки с информацией о службе по контракту. Дежурный отказал ему и послал к руководству, и тот ушел.
В администрации Фрунзенского района журналистам подтвердили факт обхода учреждений для бездомных людей, объяснив это стремлением проинформировать о контрактной службе как можно больше жителей. Там уточнили, что инициатива принадлежит самим чиновникам, а не руководству района.
На листовках указано, что стать контрактниками могут мужчины в возрасте от 19 до 59 лет с образованием не ниже среднего и здоровьем, позволяющим проходить военную службу. В случае заключения договора петербуржцам обещают единовременную выплату от города в размере 300 тысяч и 200 тысяч рублей в месяц в качестве зарплаты.
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