В россии вербуют на войну бездомных

09:40 02 сентября Киев, Украина

В петербургскую организацию «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, на днях пришёл чиновник из администрации города и попытался раздать агитационные листовки.

Об этом сообщает российское издание Ротонда.



По словам собеседника издания, чиновник предложил сотрудникам «Ночлежки» разложить в ночном приюте листовки с информацией о службе по контракту. Дежурный отказал ему и послал к руководству, и тот ушел.



В администрации Фрунзенского района журналистам подтвердили факт обхода учреждений для бездомных людей, объяснив это стремлением проинформировать о контрактной службе как можно больше жителей. Там уточнили, что инициатива принадлежит самим чиновникам, а не руководству района.



На листовках указано, что стать контрактниками могут мужчины в возрасте от 19 до 59 лет с образованием не ниже среднего и здоровьем, позволяющим проходить военную службу. В случае заключения договора петербуржцам обещают единовременную выплату от города в размере 300 тысяч и 200 тысяч рублей в месяц в качестве зарплаты.

«При выполнении специальных задач предусмотрены дополнительные выплаты и льготы», — говорится в тексте.