В россии умер разработчик крылатых ракет Калибр, которыми оккупанты терроризируют Украину

Вчера, 9 января, на 86 году жизни скончался разработчик российских крылатых ракет "Калибр" и научный руководитель АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей" Павел Камнев.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу концерна.
Камнев возглавлял "Алмаз-Антей" с 2017 года. Там отмечают, что он "принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-технический надзор за важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного оружия разных классов".
Что известно о крылатых ракетах "Калибр"
"Калибр" - семейство крылатых ракет, разработанных в ОКБ-8 (НПО "Новатор"), россия (СССР). Противокорабельная крылатая ракета этого семейства имеет кодовое обозначение НАТО SS-N-27 "Sizzler", для поражения наземных целей - SS-N-30. Экспортные варианты комплекса называются Club.
Крылатые ракеты семейства Калибр могут быть запущены с ряда разных пусковых платформ. Вероятно, что некоторые модификации ракет этого семейства возможно установление ядерной боевой части.
В настоящее время ракеты данного типа активно используются россией в войне против Украины.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу концерна.
Камнев возглавлял "Алмаз-Антей" с 2017 года. Там отмечают, что он "принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-технический надзор за важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного оружия разных классов".
Что известно о крылатых ракетах "Калибр"
"Калибр" - семейство крылатых ракет, разработанных в ОКБ-8 (НПО "Новатор"), россия (СССР). Противокорабельная крылатая ракета этого семейства имеет кодовое обозначение НАТО SS-N-27 "Sizzler", для поражения наземных целей - SS-N-30. Экспортные варианты комплекса называются Club.
Крылатые ракеты семейства Калибр могут быть запущены с ряда разных пусковых платформ. Вероятно, что некоторые модификации ракет этого семейства возможно установление ядерной боевой части.
В настоящее время ракеты данного типа активно используются россией в войне против Украины.
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