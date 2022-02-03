В России требуют удалить все публикации о расследовании Навального

07:28 02 Февраль Киев, Украина

Российские независимые СМИ получили распоряжение Роскомнадзора об удалении материалов, рассказывающих о расследовании заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила "Новая газета".

Требования об удалении 77 материалов получили сама "Новая газета", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", "Медуза", Znak.com, саратовское издание "Свободные новости" и магаданский портал "Весьма".

Среди публикаций, подлежащих удалению, - материалы о "дворце Путина" под Геленджиком, результаты расследования "Он вам не Димон", публикации о недвижимости главы Татарстана Рустама Миниханова, главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, тезки жены депутата Леонида Слуцкого и т.д.

Как обоснование Роскомнадзора приводит письмо Генпрокуратуры, где сказано, что публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".

Закон об "иноагентах" работает в РФ с 2012 года. С тех пор любая некоммерческая организация или общественное движение могут занести в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за границы, к которой могут отнести даже пожертвования, и ведут политическую деятельность. В то же время критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не сформулированы.

С 2019 года российский президент Владимир Путин разрешил приравнивать к "иноагентам" и физическим лицам. Такими могут признавать россиян, распространяющих материалы СМИ - "иностранных агентов" или участвующих в их создании, а также получают деньги или имущество из-за границы или от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников.

Издание, уже находящееся в реестре "иностранных агентов", должны учредить российские юридические лица для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы "иностранным агентом".