В России требуют удалить все публикации о расследовании Навального

Российские независимые СМИ получили распоряжение Роскомнадзора об удалении материалов, рассказывающих о расследовании заключенного оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщила "Новая газета".
Требования об удалении 77 материалов получили сама "Новая газета", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", "Медуза", Znak.com, саратовское издание "Свободные новости" и магаданский портал "Весьма".
Среди публикаций, подлежащих удалению, - материалы о "дворце Путина" под Геленджиком, результаты расследования "Он вам не Димон", публикации о недвижимости главы Татарстана Рустама Миниханова, главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, тезки жены депутата Леонида Слуцкого и т.д.
Как обоснование Роскомнадзора приводит письмо Генпрокуратуры, где сказано, что публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".
Закон об "иноагентах" работает в РФ с 2012 года. С тех пор любая некоммерческая организация или общественное движение могут занести в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за границы, к которой могут отнести даже пожертвования, и ведут политическую деятельность. В то же время критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не сформулированы.
С 2019 года российский президент Владимир Путин разрешил приравнивать к "иноагентам" и физическим лицам. Такими могут признавать россиян, распространяющих материалы СМИ - "иностранных агентов" или участвующих в их создании, а также получают деньги или имущество из-за границы или от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников.
Издание, уже находящееся в реестре "иностранных агентов", должны учредить российские юридические лица для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы "иностранным агентом".
Об этом сообщила "Новая газета".
Требования об удалении 77 материалов получили сама "Новая газета", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", "Медуза", Znak.com, саратовское издание "Свободные новости" и магаданский портал "Весьма".
Среди публикаций, подлежащих удалению, - материалы о "дворце Путина" под Геленджиком, результаты расследования "Он вам не Димон", публикации о недвижимости главы Татарстана Рустама Миниханова, главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, тезки жены депутата Леонида Слуцкого и т.д.
Как обоснование Роскомнадзора приводит письмо Генпрокуратуры, где сказано, что публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".
Закон об "иноагентах" работает в РФ с 2012 года. С тех пор любая некоммерческая организация или общественное движение могут занести в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за границы, к которой могут отнести даже пожертвования, и ведут политическую деятельность. В то же время критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не сформулированы.
С 2019 года российский президент Владимир Путин разрешил приравнивать к "иноагентам" и физическим лицам. Такими могут признавать россиян, распространяющих материалы СМИ - "иностранных агентов" или участвующих в их создании, а также получают деньги или имущество из-за границы или от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников.
Издание, уже находящееся в реестре "иностранных агентов", должны учредить российские юридические лица для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы "иностранным агентом".
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