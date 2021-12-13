В России такси совершило тройное сальто. Видео

21:38 05 Август Киев, Украина

В Екатеринбурге водитель-лихач превысил скорость и не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего авто врезалось в дерево и от удара вылетело на парковку аэропорта, совершив тройное сальто.



Как выяснилось, Volkswagen — это такси, которое в момент аварии выполняло заказ. В машине находился пассажир, он вызвал авто через мобильное приложение.



В аварии пострадал и 55-летний водитель, совершивший ДТП, — у него перелом ноги — и 45-летний пассажир, у него ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Оба мужчины госпитализированы.

На кадрах ролика видно, как автомобиль вылетает на газон и несколько раз переворачивается в воздухе, а затем приземляется на парковке. От удара у машины вырвало двигатель