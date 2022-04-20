В россии стартовала кампания по «разгону позитива» на фоне войны и падения уровня жизни

20:20 20 апреля Киев, Украина

Администрация президента РФ приказала начать кампанию по «разгону позитива» на фоне войны с Украиной и падения уровня жизни граждан страны.





По их словам, местные власти должны собрать информацию о "региональных экономических достижениях", чтобы затем про это рассказали в прокремлевских СМИ и соцсетях. В частности, речь идет о примерах "импортозамещения, открытии новых производств и появлении новых товаров".



Собеседник издания отмечает, что



Людей волнует рост цен, возможный дефицит товаров. Кто-то уже увидел пустые полки. Они читают новости об уходе западных компаний. Это тоже заставляет волноваться. Люди думают: «А как же мы будем без привычных в быту вещей и продуктов?» Надо их успокоить — и показать, что власть со всем справляется и многое уже делается. Что все будет в порядке. Об этом «Медузе» (власти РФ считают «иноагентом») рассказали три источника, близких к АП.По их словам, местные власти должны собрать информацию о "региональных экономических достижениях", чтобы затем про это рассказали в прокремлевских СМИ и соцсетях. В частности, речь идет о примерах "импортозамещения, открытии новых производств и появлении новых товаров".Собеседник издания отмечает, что россияне уже начали переживать из-за падения уровня жизни, и их нужно «успокоить».Людей волнует рост цен, возможный дефицит товаров. Кто-то уже увидел пустые полки. Они читают новости об уходе западных компаний. Это тоже заставляет волноваться. Люди думают: «А как же мы будем без привычных в быту вещей и продуктов?» Надо их успокоить — и показать, что власть со всем справляется и многое уже делается. Что все будет в порядке.

В Администрации президента подчеркивают, что это стандартная тактика: как только наступает кризис , россиян сразу погружают в «режим информационного благоприятствования».

«Позитив разгоняется» в основном через традиционные и интернет-СМИ, а не в пабликах или телеграм-каналах. Как пояснили в АП, пользователи «ВКонтакте» слишком молоды, и им не до этого. В «Телеграме» же аудитория политизированная: оппозиционно настроенных граждан «таким не успокоить», а «ультралояльных» и не надо — «они сами ищут подобную информацию».

Сюжеты "с позитивом" активно транслируются в выпусках теленовостей. Для них придумывают броские заголовки. Например, сюжет Первого канала о совещании по нефтегазовому рынку под руководством Владимира Путина сопровождался титром "Справимся", а сюжет об импортозамещении ведущая предварила словами: «Многие россияне увидели в жестких санкциях исторический шанс». В качестве примеров "импортозамещения" приводятся "масштабные планы" выпуска косметики на заводе бытовой химии в Волгограде и попытки заменить ушедший из России общепит на примере Кирова.



На канале «Россия 1» контент примерно такой же. Например, зрителей заверяют, что "Дагестан может накормить бараниной всю Россию". Та же картина на страницах провластных таблоидов. «Осторожно, цены опускаются», — говорит один из заголовков «Комсомольской правды». Однако из материала выясняется, что цены снизились только на отдельные товары — например, баклажаны и киви. А в конце текста и вовсе приводится список подорожавших продуктов.



Власти Москвы стараются следовать заданной установке и переключают внимание граждан с войны на природу.

«Это отход от военной повестки в сторону — весна в городе, оттепель», — уточнил собеседник издания.

По словам другого собеседника, «среднему классу пытаются дать понять, что в их жизни почти ничего не изменилось», а в Москве так же «удобно, как и прежде»: например, на место ушедшего зарубежного бизнеса приходит новый российский.



В подконтрольных мэрии и лояльных властям СМИ появляются тексты о новых магазинах, кафе и ресторанах, а также о способах отвлечься от новостной повестки.