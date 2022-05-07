В россии создадут свою «Википедию», с "честной" и "объективной" информацией

08:46 06 мая Киев, Украина

Скоро в россии может появиться своя «Википедия» — без "неточностей" и c "правильной политикой". Теперь, если вдруг потребуется, чтобы Гитлер стал чистокровным евреем, то российская энциклопедия отреагирует на это моментально и в полном соответствии, предоставив все необходимые изыскания на этот счет.

В отличие от интернет-энциклопедии, работу которой поддерживают волонтеры и участники фонда «Викимедиа» по всему миру, ее российским аналогом займутся "очень авторитетные люди", заявил гендиректор «Знания» Максим Древаль на встрече с путиным.

«Конечно, "объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная", — это очень востребованно, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — ответил Путин.

С начала войны в Украине российские власти регулярно требуют от фонда «Викимедиа» удалить из статей «Википедии» информацию, которую они считают ложной. В фонде посчитали эти требования угрозой цензуры и отказались выполнять их.

«Как всегда, Википедия является важным источником достоверной, основанной на фактах информации в условиях этого кризиса. Признавая эту важную роль, мы не отступим перед попытками подвергнуть цензуре и запугать членов нашего движения. Мы придерживаемся нашей миссии ― предоставлять миру свободные знания», — говорится в заявлении фонда.

В конце апреля фонд попал под требования «закона о приземлении». Он обязан открыть филиал в россии и ограничивать доступ к информации, "нарушающей российское законодательство".



Если «Википедия» нарушит закон, власти начнут запрещать размещение рекламы, ограничивать прием и отправку платежей, запрещать поисковую выдачу и трансграничную передачу персональных данных. В крайнем случае предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в рунете.