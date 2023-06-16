12:04 16 июня Киев, Украина

Глава страны-агрессора владимир путин поручил Минздраву рф создать институт по исследованию общественного поведения гомосексуальных людей.

Институт планируют создать в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского.





Вассерман решил уточнить у министра здравоохранения, в какой мере развиваются исследования психологических, а, если надо, психиатрических методов воздействия на Это следует из ответа министра здравоохранения михаила мурашко на вопрос депутата анатолия вассермана в ходе первого чтения в госдуме законопроекта о запрете на трансгендерный переход.Вассерман решил уточнить у министра здравоохранения, в какой мере развиваются исследования психологических, а, если надо, психиатрических методов воздействия на ЛГБТК -людей по приведению их гендерной роли в соответствии с реальностью.

«Cейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения. Поэтому это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку, помимо того, что сегодня делаем», — сказал мурашко.

Он также заявил, что в российских научных центрах уже ведется подобная работа.

Представители ЛГБТ называют эту речь мурашко подтверждением того, что в россии может быть внедрена так называемая конверсионная терапия - комплекс лженаучных физических и психологических насильственных методик по лечению любой не гетеросексуальной ориентации.

В ООН призывали к запрету таких методов и приравнивали их к пыткам. По данным Кризисной группы СК SOS, в россии растет число реабилитационных центров, где людей лечат от гомосексуальности, трансгендерности или атеизма. Пациенты таких учреждений рассказывали об избиениях, наказании голодом и пытках с подвешиванием в наручниках.