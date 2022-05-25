15:34 25 мая Киев, Украина

Правительство рф включило типичную популистскую риторику - "возродим лучшее советское образование" с внедрением "своего уникального опыта", без оглядки на "загнивающий Запад".

Сегодня 25 мая, министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что россия разработает "свою систему" высшего образования, в основе которой будут лежать "интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей", а Болонская система — это "прожитый этап".

Любопытно, что буквально вчера к отказу от Болонской системы призвал КГБ-шник (секретарь Совета безопасности рф) Николай Патрушев и сразу же министерство образования отрапортовало о своей готовности.

Между тем член Совета Федерации Лилия Гумерова отмечала, что цель присоединения россии к Болонскому процессу не была достигнута, так как признание российских дипломов в Европе так и не состоялось. Конечно, чтобы полноценно присоедениться к Болонскому процессу, нужно было и школьной системой основательно заниматься, а не флаг каждую неделю на линейках поднимать.

По всей видимости правительство преследует лишь одну цель: сделать так, чтобы с российским дипломом можно было работать только в россии.

В настоящее время в Болонском процессе участвуют 49 стран, а россия присоединилась к нему в 2003 году. Система предполагает двухуровневое образование — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года), а также разработку сопоставимых образовательных программ.