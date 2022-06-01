В россии склепали новое дело против Навального

08:19 01 июня Киев, Украина

Оппозиционеру Алексею Навальному отбывающему срок по делу «Ив Роше», предьявили новое обвинение, теперь его обвиняют в создании «экстремистского сообщества».

Об этом политик сообщил в Twitter.

«Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет», — говорится в сообщении.

По словам оппозиционера, следователь сообщил ему о предъявленном обвинении 31 мая.

Если суд признает Навального виновным, срок его заключения может быть продлен до 15 лет. Политик не стал раскрывать подробностей нового дела.



В начале 2021 года — по возвращении Навального из Германии, где он проходил лечение после отравления — изначально определенный ему как условный срок по делу «Ив Роше» был заменен на реальный. ФСИН заявила, что политик многократно нарушал назначенные ему ограничения и обязательства.



В 2021 году Навальный также стал фигурантом уголовных дел о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан. В январе 2022 года его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.



В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Мосгорсуд 24 мая подтвердил приговор. Политика должны перевести из ИК-2 в Покрове в ИК-6, расположенной в Мелехово во Владимирской области. Там, как утверждал сам Навальный со ссылкой на заключенных в колонии, для него готовят «тюрьму в тюрьме».









