06:36 11 Февраль Киев, Украина

Россия постановила, что американский технологический гигант Google нарушил закон, заблокировав и «непрозрачно» удалив учетные записи на своем видеосервисе YouTube



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что «правила Google, касающиеся создания, приостановки и блокировки учетных записей и распространения контента на YouTube, являются предвзятыми и непредсказуемыми».



«Это приводит к внезапной блокировке и удалению учетных записей пользователей без предупреждения или обоснования», — говорится в заявлении службы обмена сообщениями Telegram.



Выяснилось, что «такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках».



Он приказал Google выплатить штраф, размер которого, по его словам, все еще определяется.



Представитель Google сообщил государственному информационному агентству РИА Новости, что американская компания «ждет текста решения, чтобы изучить его».



Напомним, в декабре Москва наложила на Google беспрецедентный штраф почти в 100 миллионов долларов. Он также оштрафовал Meta (ранее Facebook) на 27 миллионов долларов.



В последние годы Россия усилила давление на западных гигантов социальных сетей, а президент Владимир Путин заявил, что эти компании становятся такими же влиятельными, как и избранные правительства.