В россии с 1 декабря усилят борьбу с "иностранными агентами" - британская разведка

13:32 30 ноября Киев, Украина

Поправки к Закону об иностранных агентах 2012 года, одобренные президентом рф владимиром путиным в июле 2022 года, вступят в силу 1 декабря 2022 года. Это еще больше расширит репрессивные возможности.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Эта тенденция, которая продолжается после возвращения путина в президенты в 2012 году, резко усилилась после вторжения в Украину, отмечают британские разведчики.

"Кремль, вероятно, действует на предупреждение, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян", - говорится в сообщении британской разведки.

Закон 2012 года, широко используемый для репрессий против оппонентов режима, определил "иностранных агентов" как лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определения на просто находящиеся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков.



Министерство юстиции также будет иметь возможность публиковать личные данные и адреса определенных "иностранных агентов". Это почти наверняка создаст для них риск преследований, отметили в британской разведке.