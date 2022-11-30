В россии с 1 декабря усилят борьбу с "иностранными агентами" - британская разведка

Поправки к Закону об иностранных агентах 2012 года, одобренные президентом рф владимиром путиным в июле 2022 года, вступят в силу 1 декабря 2022 года. Это еще больше расширит репрессивные возможности.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Эта тенденция, которая продолжается после возвращения путина в президенты в 2012 году, резко усилилась после вторжения в Украину, отмечают британские разведчики.
Эта тенденция, которая продолжается после возвращения путина в президенты в 2012 году, резко усилилась после вторжения в Украину, отмечают британские разведчики.
Закон 2012 года, широко используемый для репрессий против оппонентов режима, определил "иностранных агентов" как лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определения на просто находящиеся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков.
Министерство юстиции также будет иметь возможность публиковать личные данные и адреса определенных "иностранных агентов". Это почти наверняка создаст для них риск преследований, отметили в британской разведке.
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