В России разбился самолет с парашютистами

В Кемеровской области (Россия) потерпел крушение небольшой самолет на борту которого находилось 19 человек. Согласно предварительным данным происшествие на аэродроме «Танай» унесло жизни семерых человек. Парашютисты и пилоты пострадали в следствии жесткой посадки.

Самолёт не успел набрать нужную высоту, задел одним из крыльев землю, после чего перевернулся и врезался в землю кабиной. Лётчики погибли сразу.

Позже стало известно, что на потерпевшем крушении самолёте находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов. Они должны были совершить тренировочные прыжки. При взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром, но во время разворота судно зацепилось за дерево и упало на землю.

Четверо пострадавших при крушении самолета сейчас в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести.