В россии разбился и сгорел вертолет Ми-8

11:43 19 декабря Киев, Украина

В россии в поселке Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области утром 19 декабря во время посадки разбился и сгорел вертолет Ми-8.

Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура рф.



По данным прокуратуры, вертолет врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки. Трое членов экипажа успели покинуть салон вертолета. Вертолет принадлежал компании ООО "Поляр-авиа".





По данным Следственного комитета рф, один из членов экипажа пострадал.

Вертолет Ми-8Т – советский десантно-транспортный вертолет, принятый на вооружение в 1968 году. Он предназначен для борьбы с бронированными наземными, надводными, подвижными и неподвижными малоразмерными целями, поражения живой силы, перевозки десанта, грузов, раненых, а также выполнения поисково-спасательных операций.