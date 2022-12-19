В россии разбился и сгорел вертолет Ми-8

В россии в поселке Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области утром 19 декабря во время посадки разбился и сгорел вертолет Ми-8.
Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура рф.
По данным прокуратуры, вертолет врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки. Трое членов экипажа успели покинуть салон вертолета. Вертолет принадлежал компании ООО "Поляр-авиа".
По данным прокуратуры, вертолет врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки. Трое членов экипажа успели покинуть салон вертолета. Вертолет принадлежал компании ООО "Поляр-авиа".
По данным Следственного комитета рф, один из членов экипажа пострадал.
Вертолет Ми-8Т – советский десантно-транспортный вертолет, принятый на вооружение в 1968 году. Он предназначен для борьбы с бронированными наземными, надводными, подвижными и неподвижными малоразмерными целями, поражения живой силы, перевозки десанта, грузов, раненых, а также выполнения поисково-спасательных операций.
В последние месяцы в россии произошло несколько крушений военных самолетов, в том числе с жертвами среди мирных жителей.
2 декабря стало известно, что в россии разбился очередной военный самолет, на этот раз в Приморском крае. Истребитель "МиГ-31" потерпел крушение сразу после вылета и упал в лесу возле села Алексеевка. В Минобороны рф утверждают, что вылет был обучающим и выполнялся без боекомплекта в безлюдной местности, а летчики катапультировались. Разрушений на земле нет. Причиной аварии министерство называет "техническую неисправность".
Утром в понедельник, 5 декабря, сообщалось об атаке беспилотника на авиабазу "Энгельс" в Саратовской области россии. Повреждены два самолета, двое военнослужащих получили ранения. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил , что "информацию о событиях на военных объектах" в районе Энгельса проверяют силовые структуры.
Также утром 5 декабря на аэродроме "Дягилево" под Рязанью разразился бензовоз. После взрыва начался пожар. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Также получил повреждение один из самолетов.
16 декабря в Бурятии разбился вертолет МИ-8. Вертолет упал во время посадки в аэропорту "Байкал" и вспыхнул. На борту находился экипаж из трех человек, все трое погибли.
2 декабря стало известно, что в россии разбился очередной военный самолет, на этот раз в Приморском крае. Истребитель "МиГ-31" потерпел крушение сразу после вылета и упал в лесу возле села Алексеевка. В Минобороны рф утверждают, что вылет был обучающим и выполнялся без боекомплекта в безлюдной местности, а летчики катапультировались. Разрушений на земле нет. Причиной аварии министерство называет "техническую неисправность".
Утром в понедельник, 5 декабря, сообщалось об атаке беспилотника на авиабазу "Энгельс" в Саратовской области россии. Повреждены два самолета, двое военнослужащих получили ранения. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил , что "информацию о событиях на военных объектах" в районе Энгельса проверяют силовые структуры.
Также утром 5 декабря на аэродроме "Дягилево" под Рязанью разразился бензовоз. После взрыва начался пожар. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Также получил повреждение один из самолетов.
16 декабря в Бурятии разбился вертолет МИ-8. Вертолет упал во время посадки в аэропорту "Байкал" и вспыхнул. На борту находился экипаж из трех человек, все трое погибли.
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