В России проталкивают законопроект о "пожизненной безнаказанности для президентов"

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому экс-президенту и его семье предоставляются пожизненные гарантии.

«Не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий», — сказал он.