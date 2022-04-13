В России проталкивают законопроект о "пожизненной безнаказанности для президентов"

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому экс-президенту и его семье предоставляются пожизненные гарантии.
Фактически, экс-президента можно будет лишить неприкосновенности только за особо тяжкие преступления (госизмена).
Документ был подготовлен во исполнение поправок к Конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования.
Согласно законопроекту, бывшего президента России, которым уже является Дмитрий Медведев, не смогут арестовать, задержать, обыскать либо привлечь к административной или уголовной ответственности. На это могут дать разрешение только Верховный суд или Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения.
Законопроект значительно усложняет процедуру лишения бывшего главы РФ неприкосновенности. Она также распространяется на его недвижимость, транспортные средства, имущество, документы, служебные помещения и переписку, что не позволит даже при желании собрать доказательства вины.
Согласно федеральному закону от 2001 года, Медведев и Владимир Путин уже фактически освобождены от ответственности за деятельность во время пребывания на посту президента.
Интересно, что за законопроект отказались голосовать 37 депутатов Коммунистической партии. Одна из депутатов Вероника Ганзя заявила, что документ — это пожизненная безнаказанность для президентов.
В ответ представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх предложил коммунистам сложить мандаты.
Документ был подготовлен во исполнение поправок к Конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования.
Согласно законопроекту, бывшего президента России, которым уже является Дмитрий Медведев, не смогут арестовать, задержать, обыскать либо привлечь к административной или уголовной ответственности. На это могут дать разрешение только Верховный суд или Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения.
Законопроект значительно усложняет процедуру лишения бывшего главы РФ неприкосновенности. Она также распространяется на его недвижимость, транспортные средства, имущество, документы, служебные помещения и переписку, что не позволит даже при желании собрать доказательства вины.
Согласно федеральному закону от 2001 года, Медведев и Владимир Путин уже фактически освобождены от ответственности за деятельность во время пребывания на посту президента.
Интересно, что за законопроект отказались голосовать 37 депутатов Коммунистической партии. Одна из депутатов Вероника Ганзя заявила, что документ — это пожизненная безнаказанность для президентов.
В ответ представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх предложил коммунистам сложить мандаты.
Кроме этого, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет бывшему президенту России стать пожизненным сенатором в Совете Федерации.
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