В России прошла встреча по урегулированию конфликта в Афганистане

19:11 18 Март Киев, Украина

В Российской столице состоялась встреча представителей Афганистана , Катара, Турции, России, Китая, Пакистана, США и движения "Талибан"

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем все конфликтующие стороны в Афганистане к снижению уровня насилия в стране, а движение "Талибан" воздержаться от "весеннего наступления" во избежание дальнейших жертв и ради создания условий для достижения политического урегулирования путем переговоров", - говорится в документе.

Стороны переговоров призывают незамедлительно приступить к обсуждению основополагающих вопросов, включая "создание условий для будущего мирного и стабильного афганского государства, содержание политической дорожной карты, которая приведет к формированию инклюзивного правительства, и порядок заключения постоянного и всеобъемлющего соглашения о прекращении огня".



"В этот решающий момент наши четыре государства призывают стороны приступить к переговорам и заключить мирное соглашение, которое положит конец длящейся более четырех десятков лет войне в Афганистане", - сказано в документе.



"Мы призываем всех афганцев, включая правительство исламской республики и "Талибан", гарантировать, что террористические группировки и частные лица не будут использовать территории Афганистана, угрожая безопасности других стран", - указали участники заседания.



Расширенная "тройка" указала, что любой мирный договор должен содержать в себе положения о защите прав всех афганцев, включая женщин, мужчин, детей, жертв войны и меньшинств, отвечать стремлению всех афганцев к экономическому, социальному и политическому развитию.



Также участники встречи призывают оказаить экономическую поддержку Афганистану



"В целом это была хорошая встреча", - сказал глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла по итогам заседания.



Он отметил, что все участники встречи высказались за ускорение мирного процесса, чтобы превратить Афганистан "в платформу сотрудничества, а не соперничества". По его словам, принятое заявление всеобъемлющее и "посылает очень четкий сигнал".



Напомним, 29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.