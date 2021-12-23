В России прокатилась очередная волна задержаний сторонников Навального

Сегодня в России должна состоятся очередная акция протеста против незаконного удерживания в колонии Алексея Навального. В связи с этим российские силовики начали серию незаконных задержаний сторонников оппозиционера.
Об этом сообщает штаб Навального в Москве.
В частности, сообщается, что задержаны пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш и активистка Любовь Соболь.
"Киру Ярмыш тоже задержали, сообщил ее адвокат. Прямо у подъезда при выходе на прогулку ( с 10 до 11 у нее время для прогулок)", - сказано в сообщении.
"В Москве задержали Любовь Соболь. Ее вытащили из такси у станции метро "Автозаводская" несколько человек в форме и увезли в неизвестном направлении", - подчеркивают в Штабе.
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