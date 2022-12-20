В россии произошел очередной взрыв на газопроводе
15:44 20 декабря Киев, Украина
Сегодня, 20 декабря, в российской федерации произошел взрыв
на магистральном газопроводе
.
Об этом сообщает российский ТГ-канал Mash.
"Взрыв на газопроводе между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. Предварительно, произошла утечка газа. Информации о пострадавших нет. На место выехали сотрудники МЧС. По словам местных жителей, температура в районе пожара настолько высокая, что люди не могут подойти к домам", - говорится в сообщениях ТГ-канала.
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