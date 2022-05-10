В россии при странных обстоятельствах скончался бывший топ-менеджер "Лукойла"

13:39 09 мая Киев, Украина

В доме шамана в подмосковных Мытищах было найдено тело бывшего топ-менеджер "Лукойла" , миллиардера Александра Субботина. По предварительным данным, он умер после проведения антипохмельного сеанса.

О его гибели в воскресенье, 8 мая, сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

Согласно информации, на протяжении нескольких дней перед смертью Субботин беспрерывно употреблял алкоголь. Чтобы выйти из этого состояния, бизнесмен уже не впервые обратился к супружеской паре, которые занимались шаманизмом – они лечили клиентов с помощью ядовитых жаб, приносили в жертву зверьков и купали "заблудших" в петушиной крови.

В разгар сеанса Субботину стало плохо — схватило сердце. Шаман не стал звонить в скорую, а напоил пациента сердечными каплями и уложил спать в подвал. Вскоре бизнесмен скончался. Тут уж супружеской чете пришлось вызвать скорую, а заодно и полицию. Загадочным делом уже занимаются следственные органы.

Официально о смерти Субботина еще никто не сообщал.



Александр Субботин в прошлом — член правления ООО «Торговый дом «Лукойл». Затем топ-менеджер стал владельцем «Новой транспортной компании» в городе Высоцк на берегу Финского залива. В 2020 году «НТК» возглавил старший брат Александра — Валерий Субботин, который ранее тоже занимал одну из руководящих позиций в корпорации «Лукойл». Отмечается, что Субботин-младший являлся очень состоятельным человеком, владельцем миллиардного состояния.