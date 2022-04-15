В россии предложили провести налоговую амнистию для владельцев яхт и личных самолетов

18:13 15 апреля Киев, Украина

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк предложил провести налоговую амнистию для олигархов, владеющих яхтами и личными самолетами.

Депутат отметил, что западные страны устроили "соревнования, кто больше и быстрее введет санкции против россии" и массово арестовывают имущество россиян "без правовых оснований". На этом фоне он считает правильным установить нулевые ставки ввозной таможенной пошлины и налоговых платежей на частные морские и воздушные суда, если те принадлежат российским гражданам и организациям, но зарегистрированы в других странах и будут перерегистрированы в россии
«Регистрация таких судов позволит обеспечить воздушный и морской флот новыми современными судами, доступными для внутреннего и въездного туризма, что даст дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему и рабочие места», — заявил Черняк.
Он не уточнил, каким образом эти яхты и самолеты будут приносить доход в госбюджет, если они не будут облагаться налогами. Депутат также не сказал, почему частные суда должны пополнить флот, используемый в туристических целях.
 
После начала войны в Украине западные страны внесли сотни российских политиков и бизнесменов в санкционные списки и на основании этого начали арестовывать их имущество. В попытке сохранить его олигархи переправляют свои самолеты и яхты в россию. Например, в порту Владивостока теперь стоит суперяхта попавшего под ограничения владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Туда же не успел переправить свое 100-метровое судно стоимостью 325 млн долларов экс-сенатор Дагестана Сулейман Керимов — ее конфисковали власти Фиджи.