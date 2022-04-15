В россии предложили провести налоговую амнистию для владельцев яхт и личных самолетов

18:13 15 апреля Киев, Украина





Депутат отметил, что западные страны устроили "соревнования, кто больше и быстрее введет санкции против россии" и массово арестовывают имущество Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк предложил провести налоговую амнистию для олигархов, владеющих яхтами и личными самолетами.Депутат отметил, что западные страны устроили "соревнования, кто больше и быстрее введет санкции против россии" и массово арестовывают имущество россиян "без правовых оснований". На этом фоне он считает правильным установить нулевые ставки ввозной таможенной пошлины и налоговых платежей на частные морские и воздушные суда, если те принадлежат российским гражданам и организациям, но зарегистрированы в других странах и будут перерегистрированы в россии

«Регистрация таких судов позволит обеспечить воздушный и морской флот новыми современными судами, доступными для внутреннего и въездного туризма, что даст дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему и рабочие места», — заявил Черняк.

Он не уточнил, каким образом эти яхты и самолеты будут приносить доход в госбюджет, если они не будут облагаться налогами. Депутат также не сказал, почему частные суда должны пополнить флот, используемый в туристических целях.