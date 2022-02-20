В России предложили "царский" вариант решения конфликта Армении и Азербайджана

17:14 29 Сентябрь Киев, Украина

Российский политик Владимир Жириновский , возглавляющий партию “ ЛДПР” , заявил, что у Армении и Азербайджана есть только три пути решения конфликтной ситуации, один из которых, это присоединение к России.



Жириновский заявил, что армяно-азербайджанский конфликт длится уже несколько столетий. И даже если сегодня кровопролитие остановится, по его мнению, через год все начнется снова.

“Помирить нельзя, все пропитано кровью армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ”, – считает депутат Госдумы.

Для преодоления этой многовековой вражды политик предлагает один из трех вариантов. Первый – это включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации. Тогда никому не будет обидно – ни Еревану, ни Баку. “И все будут довольны”.



Второй вариант еще радикальнее. Он предполагает принять в состав России две республики – Армению и Азербайджан.



А третий вариант Жириновский назвал «царским», так как его применяли в царской России.