В россии появятся улицы в честь главаря террористов “ДНР” Захарченко

В ряде российских региональных центров появятся улицы, названные в честь ликвидированного украинскими спецслужбами в 2018 году главаря террористов “ДНР” Александра Захарченко. В большинстве случаев об инициативах было объявлено 9 мая или накануне.
Улицы Александра Захарченко, согласно заявлениям региональных властей, должны будут появиться в Грозном, Якутске, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Брянске, Пензе, Кызыле, Омске (в последних двух городах также появится улица в память о еще одном "военном деятеле" "ДНР" — Владимире Жоге). Также 7 мая о планах назвать улицу в честь Захарченко сообщил глава районного центра Ливны в Орловской области.
Кроме того, в городе Заринске Алтайского края появится улица "Защитников Донбасса"; на Камчатке губернатор Владимир Солодов также заявил о намерении "увековечить память защитников Донбасса — российских военнослужащих, участвовавших в войне в Украине".
В большинстве случаев, судя по сообщениям, речь пойдет об улицах в строящихся или проектируемых районах.
Улицы Александра Захарченко, согласно заявлениям региональных властей, должны будут появиться в Грозном, Якутске, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Брянске, Пензе, Кызыле, Омске (в последних двух городах также появится улица в память о еще одном "военном деятеле" "ДНР" — Владимире Жоге). Также 7 мая о планах назвать улицу в честь Захарченко сообщил глава районного центра Ливны в Орловской области.
Кроме того, в городе Заринске Алтайского края появится улица "Защитников Донбасса"; на Камчатке губернатор Владимир Солодов также заявил о намерении "увековечить память защитников Донбасса — российских военнослужащих, участвовавших в войне в Украине".
В большинстве случаев, судя по сообщениям, речь пойдет об улицах в строящихся или проектируемых районах.
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