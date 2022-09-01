В россии появятся магазины, купить товары в которых смогут только дипломаты и работники международных организаций

20:29 03 августа Киев, Украина

Россия решила вернуться сразу в 70-е и начала с возрождения магазинов "Березка", купить товары в которых смогут только дипломаты и работники международных организаций.

Похожие на "Березку" магазины беспошлинной торговли откроют в Москве и Петербурге, сообщает Медиазона.



Постановление правительства об их учреждении вступит в силу 27 августа. Ценники в магазинах будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить товары в торговых точках можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.



Владельцем сети станет российская компания, которую учредит МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса, а контролировать магазины будут таможенники. Ассортимент их будет представлен алкоголем, табачными изделиями, ювелирными украшениями, косметикой, парфюмерией, кондитерскими товарами, а также смартфонами и часами.



Член Совета федерации Владимир Джабаров в разговоре с "Парламентской газетой" отметил, что "идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая". Он напомнил о существовании подобных duty free в советские времена. По словам сенатора, такие магазины становятся дополнительным источником получения валюты для страны.