В России появится единый реестр физлиц, объявленных «иноагентами»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законодательство, предполагающие создание единого реестра физических лиц, объявленных «иностранными агентами», «СМИ — иностранными агентами», а также связанных с «иностранными агентами».
Речь идет в том числе о сотрудниках и членах организаций, объявленных «иностранными агентами», а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».
Сейчас никаких реестров физлиц, аффилированных с «иноагентами», Минюст не ведет.
В России «иноагентами» признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, признанные «СМИ — иностранными агентами» включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом. Также Минюст должен вести отдельный реестр физических лиц — «иностранных агентов», но сейчас о людях с таким статусом данных нет.
Речь идет в том числе о сотрудниках и членах организаций, объявленных «иностранными агентами», а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».
Сейчас никаких реестров физлиц, аффилированных с «иноагентами», Минюст не ведет.
В России «иноагентами» признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, признанные «СМИ — иностранными агентами» включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом. Также Минюст должен вести отдельный реестр физических лиц — «иностранных агентов», но сейчас о людях с таким статусом данных нет.
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