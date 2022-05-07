В россии полностью остановилось производство легковых автомобилей

17:03 06 мая Киев, Украина

В мае этого года производства легковых авто России полностью остановились.

Все заводы на территории страны были вынуждены остановить конвейеры. Такая ситуация наблюдается впервые за 75 лет. Одновременно остановились около десяти машиностроительных предприятий.



На «майские каникулы» отправили (14-21 день) сотрудников заводов Haval, Mazda Sollers, УАЗ и «Автотор». Предприятия называют разные причины остановок. Одни говорят о переориентации логистических цепочек, а другие – о плановом ремонте оборудования.



Также не работает и российский гигант АвтоВАЗ. После простоя завод должен был запустить конвейеры с 24 мая, но работа длилась всего пару дней. Было объявлено о простое до 16 мая на предприятии в Тольятти, а в Ижевске – до августа или сентября.



Остановка локального производства и остановка импорта привела к дефициту на автомобильном рынке РФ, и стремительному росту цен. Как следствие, продажи снизились в 3 раза, по сравнению с прошлым годом.