В россии полнейший коллапс на рынке новых автомобилей

15:24 06 апреля Киев, Украина

По итогам марта продажи новых легковых автомобилей и LCV в России рухнули на 62,9%, сообщила в среду Ассоциация европейского бизнеса(АЕБ).



За месяц дилеры и салоны реализовали 55129 новых авто, тогда как в марте-2021 продажи составляли почти 150 тысяч единиц. Фронтальный спад затронул 40 из 42 марок, которые отслеживает АЕБ, а а итоговый показатель стал одним из худших за всю историю наблюдений. Меньше машин в России продавалось лишь в марте 2020 года, когда салоны были закрыты из-за общенационального локдауна.

«Данные AEБ свидетельствуют о полнейшем коллапсе рынка новых автомобилей в стране», - констатирует экономист банка ЦентроКредит Евгений Суворов.

Продажи «Автоваза» упали на 64%, Kia и Hyundai - на 68%. Renault - последний крупный иностранный концерн, объявивший об уходе с российского рынка, - зафиксировал спад на 65%; Toyota, остановившая завод в Санкт-Петербурге - на 69%, Škoda - на 71%. Рекордсменом обвала стал Lexus, продажи которого рухнули на 91%.



Крупнейший автодилер России «Рольф» по итогам марта продал на 60% меньше машин, чем годом ранее, рассказала Bloomberg гендиректор Светлана Виноградова. По ее прогнозу, российский рынок к концу года сожмется до масштабов испанского, хотя население там втрое меньше, чем в России.



Шокированные инфляцией и резким ростом ставок по банковским кредитам, за счет которых в стране покупался каждый второй автомобиль, российские потребители снова затягивают пояса, сокращая расходы до товаров базовой необходимости. Согласно Росстату, с 1 по 25 марта цены на иностранные автомобили выросли на 24,2%, а на машины отечественного производства - на 18,2%. Общая инфляция, накопленная с начала месяца, стала рекордной с дефолта-1998.



По итогам года авторынок откатится к показателям 15-летней давности, прогнозирует «Автостат». Европейские и японские модели могут в теории могут заменить производители из Индии и Китая, которые, впрочем, поднимают цены еще быстрее, чем автогиганты. Так, например, китайская Great Wall Motor увеличила «ценник» на собираемые в России модели Haval с начала войны, указывает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.