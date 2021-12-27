В России погиб скандальный пропагандист, поддерживавший оккупацию Крыма

19:46 27 Декабрь Киев, Украина

Сегодня в России погиб скандальный неонацист Егор Просвирнин. Ему было 35 лет. Известно, что мужчина выпал из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.



В этой квартире Просвирнин жил с семьей. СМИ сообщают, что в момент смерти мужчина был пьян и наг. В твиттере за считанные часы до смерти он делился информацией о ссоре. Вероятно, с женой.



Соседи рассказали, что из квартиры целый день звучали крики. Впоследствии Просвирнин написал в соцсети, что впервые за шесть лет сомневается, должна ли эта женщина воспитывать его детей.



Информацию о смерти также подтвердил адвокат погибшего. Другой источник агентства заявил, что Просвирин, вероятно, покончил с собой. Однако, о наличии предсмертной записки по состоянию на данный момент неизвестно.



В то же время, другие российские издания пишут, что мужчину насильно вытолкнули из окна. Также сообщается, что соседи перед тем видели, как из окна неонациста кто-то выбросил нож и газовый баллончик, а в квартире весь день были слышны крики и ссоры.



Просвирнин, по имени Егор Погром, был основателем и главным редактором националистского проекта «Спутник и погром», который в 2014 году «прославился» тем, что поддержал оккупацию Крыма и террористов на Донбассе.



Пропагандист русского мира собирал для боевиков деньги, купил для них БТР и получил благодарность террориста Игоря Стрелкова.



В 2015 году к Просвирнину приходили с обыском по делу об экстремизме, возбужденном после его статьи о «целях и задачах русского национализма». Среди прочего этот деятель предлагал «обрушить Украину» и создать «Русское национальное государство».



Просвирнин позже говорил, что дело «завершилось ничем».