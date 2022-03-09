В России планируют создать новую форму денег

Банк России планирует выпустить "Цифровой рубль", который может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными.
Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ во вторник, 13 октября.
Отмечается, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, для этого необходимы общественные консультации. Также в Центробанке подчеркнули, что многие центробанки по всему миру сейчас разрабатывают собственные цифровые деньги. От безналичных они отличаются сразу несколькими параметрами: хранение и учет в специальном кошельке, а не на банковском счету, возможность совершать платежи офлайн без доступа к интернету.
При этом цифровой рубль не будет являться криптовалютой, поскольку приравнен в качестве средства платежа к наличному и безналичному рублю и эмитируется Центробанком. Технически цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке.
Ожидается, что его использование снизит издержки на проведение транзакций и повысит финансовую доступность, а также откроет возможности для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов. В связи с этим, говорится в докладе регулятора, необходимо обеспечить безопасность и удобство новой валюты.
При этом цифровой рубль не будет являться криптовалютой, поскольку приравнен в качестве средства платежа к наличному и безналичному рублю и эмитируется Центробанком. Технически цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке.
Ожидается, что его использование снизит издержки на проведение транзакций и повысит финансовую доступность, а также откроет возможности для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов. В связи с этим, говорится в докладе регулятора, необходимо обеспечить безопасность и удобство новой валюты.
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