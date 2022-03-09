В России планируют создать новую форму денег

18:56 13 Октябрь Киев, Украина

Банк России планирует выпустить "Цифровой рубль", который может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными.

Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ во вторник, 13 октября.

"В настоящее время в обществе сформирован запрос на "повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов с использованием современных технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, для этого необходимы общественные консультации. Также в Центробанке подчеркнули, что многие центробанки по всему миру сейчас разрабатывают собственные цифровые деньги. От безналичных они отличаются сразу несколькими параметрами: хранение и учет в специальном кошельке, а не на банковском счету, возможность совершать платежи офлайн без доступа к интернету.



При этом цифровой рубль не будет являться криптовалютой, поскольку приравнен в качестве средства платежа к наличному и безналичному рублю и эмитируется Центробанком. Технически цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке.



Ожидается, что его использование снизит издержки на проведение транзакций и повысит финансовую доступность, а также откроет возможности для использования и развития новых финансовых услуг и инструментов. В связи с этим, говорится в докладе регулятора, необходимо обеспечить безопасность и удобство новой валюты.



