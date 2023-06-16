В россии пенсионеры будут дежурить на крышах и сбивать БПЛА струей воды

07:48 04 июня Киев, Украина

О том, что на россии до сих пор живут в состоянии времен Великой отечественной, говорят не только армия и пропаганда, но и организация гражданской обороны. Современному человеку трудно поверить в то, что в век современных технологий огромная страна будет предлагать пенсионерам бегать по крышам и сбивать (?!) вражеские беспилотники.

В россии предложили устроить на крышах домов дежурства гражданских и отставных военных, чтобы они выявляли беспилотники. С таким предложением выступил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС россии Сергей Хатылев, сообщают РосСМИ.

"Главы администраций должны местное население организовать: дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские. Как раз и нужно использовать ветеранов Вооруженных сил, пенсионеров-пэвэошников, которые могут рассказать, научить, показать и отвечать за эту работу в масштабах города, области", - сказал эксперт.

По его словам, для борьбы с беспилотниками российскому руководству следует прибегнуть к опыту, полученному в Великой Отечественной войне, - использовать народные дружины, аэростаты, а также ставить современные звукоулавливатели, которые в 1914–1945 годах заменяли слухачи.

Хатылев также предложил сбивать БПЛА с помощью водометных установок с сильным давлением подачи воды до 50 метров.

Напомним, 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атакам беспилотников. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, легкие ранения у двух гражданских. В российском Минобороны насчитали восемь дронов и заявили, что все они были либо сбиты ПВО, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. В соцсетях сообщали, что дронов было по крайней мере 25.

А в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали Кремль.