09:43 04 декабря Киев, Украина

Паника среди российских военных блогеров по причине предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны показывает уязвимость ракетной кампании рф. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на настроение, которое заполонило сеть в рф после появления информации о предоставлении странами Запада Украине дополнительных систем ПВО. В частности, провоенное сообщество рф начало подвергать сомнению устойчивость российской ракетной кампании в долгосрочной перспективе, обращают внимание западные эксперты.

В отчете сказано, что ряд российских блогеров заявили о том, что "наращивание" западных систем противовоздушной обороны усложняет способность рф наносить ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Кроме того, они потребовали от кремля ускорить свою ракетную кампанию.

В ISW также отметили, что один из блогеров даже повторил оценки Запада о том, что россия не получит значительный эффект на передовой ракетными ударами, если "не покинет эту ерунду и не свернет кампанию в ближайшее время".

Аналитики провели аналогию с паникой, которая возникла в пропагандистских соцсетях на фоне предоставленных США систем HIMARS, которые ныне успешно применяют Вооруженные силы Украины.

Добавим, в ISW предполагают, что формальный глава беларуси александр лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине.