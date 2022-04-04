В россии открытым текстом призывают к геноциду украинского народа

14:50 04 апреля Киев, Украина





На киселёвской госпомойке «РИА Новости» вышла интересная статья под названием «Что Россия должна сделать с Украиной», в которой прямым людоедским текстом говорится, что народ Украины является «пассивными нацистами и их тоже предстоит денацифицировать».

В статье открыто отстаивается необходимость этноцида. Речь уже не о "денацификации", а о "деукраинизации". О том, что украинцев нужно заставить отказаться от своей национальности, языка и культуры с помощью массовых репрессий. Российское государство уже просто открыто перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности.





То есть, получается, ужасами Бучи грозят всей стране. Маньяки и чудовища уже даже не пытаются прикрывать непонятными словесными конструкциями и подменой понятий свои преступные намерения.