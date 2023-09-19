В россии осудили первую женщину за отказ от мобилизации

09:59 19 сентября Киев, Украина

Российский суд впервые осудил женщину за неявку на военную службу после призыва кремлем в прошлом году. Она временно покинула службу из-за беременности.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".



В суде Кабалоева рассказала, что прошла обследование и врачи рекомендовали ей временно уйти со службы во время беременности. Она была уверена, что медицинская рота передаст эту информацию командованию, однако этого не произошло.



Представитель военной прокуратуры заявил, что если Кабалоева не уволилась со службы и продолжала получать надбавки и льготы, значит, она продолжала служить и должна явиться на службу после объявления мобилизации в сентябре 2022 года.



Наказание по этой статье предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Владикавказский гарнизонный военный суд назначил Кабалоевой 6 лет в колонии общего режима. Однако у женщины есть пятилетняя дочь и срок наказания отсрочили до 2032 года.



Наказание за такое правонарушение – от 7 до 10 лет. Адвокат Кабалоевой заявил, что мать обжалует это решение.