В России осудили брата оппозиционера Навального

15:34 06 августа Киев, Украина

Олег Навальный сегодня осужден Преображенским судом Москвы по так называемому "санитарному" делу. Ему присудили один год условно.

Об этом сообщил в Twitter адвокат россиянина Никос Параскевов.



Суд признал Олега Навального виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции протеста в январе 2021 года.



Якобы организаторы акции, включая Олега Навального, подвергли угрозе заражения коронавирусом граждан, принявших участие в мероприятии.



Адвокат Олега Навального заявил, что он со своим подзащитным намерены обжаловать приговор.



Сегодня также по этому "санитарному" делу был осужден соратник Алексея Навального Николай Ляскин. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на один год. Ранее 1,5 года ограничения свободы получила еще одна соратница российского оппозиционера Любовь Соболь. Получившим сроки россиянам запрещается покидать жилище с 22 до 6 часов. Им нельзя посещать массовые мероприятия. И нельзя выезжать за пределы Москвы и Московской области.