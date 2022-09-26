В россии оригинальным способом и без шума сожгли военкомат

11:05 26 сентября Киев, Украина

Протестные настроения в россии набирают обороты, люди выходят на акции и жгут военкоматы . Так активные граждане города Кировск оригинальным способом подожгли здание военного комиссариата.

Неизвестные граждане предварительно просверлили в раме стеклопакета дырку и просунули туда трубку, прикрепленную к подвешенной канистре с горючим, после этого совершили поджог.

Таким образом поджог не вызвал лишнего шума, а сами поджигатели получили время на то, чтобы скрыться. Огонь уничтожил часть кабинета и цифровые носители информации.

Сейчас поджигателя ищет ФСБ, изучая записи камер наблюдения.