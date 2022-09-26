В россии оригинальным способом и без шума сожгли военкомат

Протестные настроения в россии набирают обороты, люди выходят на акции и жгут военкоматы. Так активные граждане города Кировск оригинальным способом подожгли здание военного комиссариата.
Неизвестные граждане предварительно просверлили в раме стеклопакета дырку и просунули туда трубку, прикрепленную к подвешенной канистре с горючим, после этого совершили поджог.
Таким образом поджог не вызвал лишнего шума, а сами поджигатели получили время на то, чтобы скрыться. Огонь уничтожил часть кабинета и цифровые носители информации.
Сейчас поджигателя ищет ФСБ, изучая записи камер наблюдения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии