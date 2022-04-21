В россии опять оштрафовали Гугл за "фейки" о войне

14:47 21 апреля Киев, Украина

Суд Москвы признал Google виновным в двух административных правонарушениях по статье о "военных фейках". Компании назначили два штрафа общей суммой 11 млн рублей.



Интернет-гигант отказался удалять с принадлежащему ему видеосервиса YouTube ролики с "запрещенной информацией". Власти заявляют, что пять раз требовали от компании удалить ролики с указанием количества погибших, а также "экстремистскими высказываниями в адрес россиян и властей страны". В связи с этим Роскомнадзор составил 14 апреля в отношении компании два протокола по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Максимальный штраф по одной статье — 4 млн рублей, по второй — 8 млн рублей.

Как заявили в Роскомнадзоре, видеохостинг YouTube занимает "ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России". Площадка на системной основе принимает меры по "дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей".

С начала прошлого года российские власти регулярно критикуют и наказывают иностранные интернет-компании. Сумма штрафов, которые с начала 2021 года заплатили Google, Telegram, Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в РФ организации), Twitter и TikTok, превысила 200 млн рублей. Кроме того, с Meta и Google взыскали оборотные штрафы, равные 5% от их годовой выручки за 2020 год. С Meta суд взыскал почти 2 млрд рублей, с Google — более 7,2 млрд рублей.



25 февраля Роскомнадзор предупредил, что при освещении ситуации в Украине СМИ должны использовать только официальные российские источники. За публикацию "ложной" — то есть не отражающей позицию Минобороны — информации регулятор пригрозил блокировками и штрафом до 5 млн рублей. После этого в России начали блокировать независимые медиа.



Для граждан, которые хотят публично высказать несогласие против войны, был принят закон о «военных фейках». Максимальное наказание за его нарушение составляет 15 лет лишения свободы.