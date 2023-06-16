10:57 01 июня Киев, Украина

В россии со стороны оппозиции раздались призывы избрать нового президента в 2024 году, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском телеканале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой", - отметили британские разведчики.

По данным британской разведки, Надеждин выступал с резкой критикой войны с момента вторжения, но это скорее всего первый призыв к замене президента рф владимира путина на российском государственном телевидении с момента ее начала.



Как отмечают британские разведчики, за последние 15 месяцев россия ввела ограничения свободы слова, невиданные с советских времен. Однако существует реальная возможность того, что недавние резкие заявления националистических деятелей, и владельца ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, вдохновляют оппозиционных деятелей бросать вызов табуированным темам.