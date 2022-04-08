В россии официально подтвердили смерть Жириновского. Кем он был?

09:01 07 апреля Киев, Украина

Не совсем понятно, почему вокруг смерти главного шута Кремля - лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского российское правительство создало тайну. Не секрет, что Жириновский умер в возрасте 75 лет. Впервые о его смерти сообщили 25 марта, но тогда в Госдуме опровергли эту информацию. Теперь же все подтвердили официально.

10 февраля стало известно, что Жириновский заразился коронавирусом, хотя утверждал, что сделал себе восемь прививок разными российскими вакцинами.

Жириновского называли "политическим клоуном" и державником-великороссом, популистом и антизападником, евреем и антисемитом, женоненавистником и любимцем женского электората. Одни его высмеивали и презирали, другие - восхищались.

Неизменной у Жириновского всегда была ненависть к Украине, которой он постоянно предрекал развал.

Выступая с трибуны Госдумы 27 декабря 2021 года, Жириновский фактически признал, что РФ давно готовила полномасштабную войну с Украиной.

“Отказываетесь (выполнять требования РФ) — тогда мы можем принять другую программу. А какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля (вторжение началось 24 февраля, на 2 дня ошибся). Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я говорю правду. Это будет год не мирный! Это будет год, когда наконец Россия станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну”, — обратился к Украине Жириновский.

При этом отец Жириновского Вольф Исаакович Эдельштейн был родом из Костополя Ровенской области, а дед владел деревообрабатывающим предприятием в этом городе.

Партию ЛДПР и даже место в президиуме Госдумы Жириновский передал своему сыну Игорю Лебедеву.

По данным российских журналистов, Жириновский и Лебедев фактически превратили ЛДПР в бизнес-проект. Партия не только получила из госбюджета 3,5 млрд рублей в 2013—2017 годах, но и на треть состоит из так называемых ”коммерческих” депутатов, которые получают мандаты в обмен на денежные взносы или помощь партии. Место в федеральном списке Либерально-демократической партии на выборах в Госдуму может стоить от 100 до 400 млн рублей, утверждает издание Проект со ссылкой на источники в правительстве и Госдуме.

Среди имущества, которым владеет семья Жириновского, по данным Проекта:

19 квартир в элитном поселке в Москве общей площадью 6,8 тыс. кв. м, стоимость — около $41,8 млн;

трехзвездочный отель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ибице (Испания);

здание в 802,5 кв. м в Москве, которое используется под хостел Nereus;

отель Acta Azul в Барселоне (Испания);

несколько офисных помещений в центре Барселоны общей площадью 436 кв. м;

пять домов и квартир в Аликанте (Испания);

вилла стоимостью 1,3 млн евро на территории в 1461 кв. м в Альтеа (Испания);

квартира площадью 83 кв. м. и стоимостью 200 тыс. евро в Бенидорме (Испания);

три квартиры общей площадью 178,7 кв. м и стоимостью около 551 тыс. евро в Бенидорме (Испания);

недвижимость в небоскребах Кутузовская ривьера в Москве площадью 117 кв. м., стоимостью от $719 тыс. до $1,1 млн;

квартира площадью 195,7 кв. м. на Тверской улице в Москве (квартира подобного метража в этом доме продается за $2,5 млн;

два нежилых помещения общей площадью 873,5 кв. м в центре Сочи;

10 автомобилей — один Bentley Continental и девять Mercedes-Benz S-класса, включая пять Maybach;

пять апартаментов на 54−62-х этажах башен Город столиц Москвы-сити. Общая площадь апартаментов — 1104,6 кв. м, а примерная общая стоимость — $9,4 млн;

несколько участков общим размером чуть меньше четырех футбольных полей стоимостью $17 млн в Подмосковье;

30 соток с постройками, еще шесть — в аренде, стоимостью $2 млн в Подмосковье.