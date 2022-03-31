В россии объявлен весенний призыв. 135 тыс срочников отправятся на войну

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на территории Российской Федерации. Указ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации России.
Согласно путинскому указу, в вооруженные силы Российской Федерации, ведущие войну на территории Украины, планируют набрать 134,5 тыс. человек.
Также Путин уволить с военной службы тех срочников, срок военной службы которых уже истек.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба вооруженных Сил РФ перед появлением указа Владимира Путина в очередной раз подчеркнули , что этот призыв не имеет никакого отношения к полномасштабной войне, которую Россия ведет на территории Украины, а российская пропаганда называет «военной спецоперацией». «Для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту», – заявил руководитель управления Евгений Бурдинский.
Напомним, что и сам Шойгу 29 марта, появившийся в медиа-пространстве после таинственного двухнедельного исчезновения, заявлял – мол, срочников на войну в Украину не отправляют .
Однако у Службы безопасности Украины уже есть доказательства того, что на территории нашего государства воюют, в частности, и российские солдаты срочной службы . Они боятся, не имеют военной подготовки и отказываются воевать.
Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО Александр Данилюк еще 23 марта отмечал – Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского в Москве буквально забит ранеными, которых вывезли из Украины . Отдельно сообщалось, что очень много тяжелых – именно среди срочников, которых не менее половины из тех, кого успели довезти.
Согласно путинскому указу, в вооруженные силы Российской Федерации, ведущие войну на территории Украины, планируют набрать 134,5 тыс. человек.
Также Путин уволить с военной службы тех срочников, срок военной службы которых уже истек.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба вооруженных Сил РФ перед появлением указа Владимира Путина в очередной раз подчеркнули , что этот призыв не имеет никакого отношения к полномасштабной войне, которую Россия ведет на территории Украины, а российская пропаганда называет «военной спецоперацией». «Для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту», – заявил руководитель управления Евгений Бурдинский.
Напомним, что и сам Шойгу 29 марта, появившийся в медиа-пространстве после таинственного двухнедельного исчезновения, заявлял – мол, срочников на войну в Украину не отправляют .
Однако у Службы безопасности Украины уже есть доказательства того, что на территории нашего государства воюют, в частности, и российские солдаты срочной службы . Они боятся, не имеют военной подготовки и отказываются воевать.
Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО Александр Данилюк еще 23 марта отмечал – Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского в Москве буквально забит ранеными, которых вывезли из Украины . Отдельно сообщалось, что очень много тяжелых – именно среди срочников, которых не менее половины из тех, кого успели довезти.
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