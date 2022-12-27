В россии объявили в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева

17:09 26 декабря Киев, Украина

МВД россии объявило в федеральный розыск расследователя Bellingcat Христо Грозева . В карточке говорится, что Грозева разыскивают "по статье Уголовного кодекса". По какой статье не указано.

Об этом сообщило российское издание "Медиазона".

В комментарии Грозев заявил, что не знает, какую статью ему вменяют: «Я реально не знал и не знаю, по какой статье. Я не думаю, что они могут применять статью по дискредитации к иностранцам, так что, скорее всего, что-то другое придумали».

Христо Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. В частности, он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, напоминает издание. Расследователи установили, что к отравлению причастны восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ.



В июле ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет. О возбуждении дела и его квалификации ведомство не сообщало.



Сам Грозев говорил, что не участвовал в операциях украинских спецслужб, а вместе с командой Bellingcat готовил расследование о попытках ФСБ и Главного управления разведки Украины обмануть друг друга.