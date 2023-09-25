В россии объявили в розыск руководство Международного уголовного суда

Министерство внутренних дел россии объявило в розыск главу Международного уголовного суда Петра Хофманского, его заместительницу Лус Дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта.
Об этом сообщает Медиазона.
По данным российского МВД, все трое "разыскиваются по статье уголовного кодекса", однако не отмечается ни по какой статье, ни подробности уголовного дела.
Как отмечает издание, в карточках гражданина Германии Шмитта и гражданина Польши Хофманского указана информация об их национальности, при этом в карточке Ибаньес Каррансы, уроженки Перу, в поле "национальность" стоит слово "Нет".
Об этом сообщает Медиазона.
По данным российского МВД, все трое "разыскиваются по статье уголовного кодекса", однако не отмечается ни по какой статье, ни подробности уголовного дела.
Как отмечает издание, в карточках гражданина Германии Шмитта и гражданина Польши Хофманского указана информация об их национальности, при этом в карточке Ибаньес Каррансы, уроженки Перу, в поле "национальность" стоит слово "Нет".
Ранее в розыск уже были объявлены судья МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест владимира путина и марии львовой-беловой, а также прокурор Карим Ахмад Хан и судья Розарио Сальваторе Айтале.
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