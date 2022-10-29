В россии объявили окончание мобилизации, но народ уже не верит властям

В россии объявили окончание мобилизации. В дальнейшем обещают комплектовать войска только за счет приема добровольцев и контрактников. Но россияне почему-то в такие заявления властей не очень верят.
По словам министра обороны рф Сергея Шойгу, 82 тысячи человек из числа мобилизованных уже отправлены в районы боевых действий в Украине, остальные 218 продолжают боевую подготовку на полигонах.
Юристы обращают внимание, что частичная мобилизация в россии была объявлена указом путина и, соответственно, может быть завершена только аналогичным указом. Но пока такого указа не было.
Представители Западного военного округа (ЗВО) заявили, что мобилизация в Петербурге продолжается.
Что происходит на самом деле
Депутат Госдумы Максим Иванов, представляющий Свердловскую область, обратился к министру обороны россии Сергею Шойгу из-за отправки призывников в зону боевых действий без соответствующей подготовки.
Он также отметил, что с начала октября не менее 86 человек из Свердловской области принимают непосредственное участие в боевых действиях в Украине, а с 13 октября члены их семей получают извещения о смерти своих близких. Сколько именно мобилизованных погибли в Украине, Иванов не уточнил.
В своем обращении депутат просит министра разобраться в ситуации, принять меры для пресечения подобных инцидентов в будущем, а также вернуть уже отправленных на фронт жителей Свердловской области для прохождения положенной военной подготовки.
Жена мобилизованного из Екатеринбурга военнослужащего рассказала журналистам BBC, что ее муж вместе с другими мобилизованными сослуживцами оказался в лесу на территории самопровозглашенной “ЛНР” без еды, техники и какого-либо командования.
26 сентября мужчину мобилизовали, воинскую службу он проходил более 20 лет назад и сейчас ему 42 года. Уже 28 сентября мобилизованных отправили в Ростов-на-Дону, а оттуда - на один из полигонов под Луганском, где они пробыли неделю. 6 октября их бросили на передовую.
Муж Елены оказался приписан к 35-й мотострелковой бригаде, других мобилизованных из Екатеринбурга распределили в 55-ю мотострелковую бригаду, фронт в самопровозглашенной “ЛНР” они пытаются держать вместе.
Несколько недель военнослужащий не выходил на связь, а 27 октября смог дозвониться жене.
Вместе с женой еще одного мобилизованного Елена 27 октября направила обращения с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в администрацию президента и военную прокуратуру. Из администрации ей пришел ответ, что ее письмо переправлено в министерство обороны и будет рассмотрено там.
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