В россии объявили окончание мобилизации, но народ уже не верит властям

12:21 29 октября Киев, Украина

В россии объявили окончание мобилизации. В дальнейшем обещают комплектовать войска только за счет приема добровольцев и контрактников. Но россияне почему-то в такие заявления властей не очень верят.

По словам министра обороны рф Сергея Шойгу, 82 тысячи человек из числа мобилизованных уже отправлены в районы боевых действий в Украине, остальные 218 продолжают боевую подготовку на полигонах.

Юристы обращают внимание, что частичная мобилизация в россии была объявлена указом путина и, соответственно, может быть завершена только аналогичным указом. Но пока такого указа не было.

Представители Западного военного округа (ЗВО) заявили, что мобилизация в Петербурге продолжается.

“Губернатор не имеет полномочий ее остановить. Она объявлена указом президента и только указом президента может быть остановлена”, — сказали в пресс-службе ЗВО.

Что происходит на самом деле

Депутат Госдумы Максим Иванов, представляющий Свердловскую область, обратился к министру обороны россии Сергею Шойгу из-за отправки призывников в зону боевых действий без соответствующей подготовки.

“Идет вал обращений от жен и матерей по поводу того, что их мобилизованных мужей и детей отправили без вразумительной боевой подготовки. Ситуация неприемлемая. Какую пользу принесет необученный парень, например, на блокпосте рядом с Донецком? Наверное, минимальную”, — написал депутат в своем Телеграм-канале.

Он также отметил, что с начала октября не менее 86 человек из Свердловской области принимают непосредственное участие в боевых действиях в Украине, а с 13 октября члены их семей получают извещения о смерти своих близких. Сколько именно мобилизованных погибли в Украине, Иванов не уточнил.

В своем обращении депутат просит министра разобраться в ситуации, принять меры для пресечения подобных инцидентов в будущем, а также вернуть уже отправленных на фронт жителей Свердловской области для прохождения положенной военной подготовки.

Жена мобилизованного из Екатеринбурга военнослужащего рассказала журналистам BBC, что ее муж вместе с другими мобилизованными сослуживцами оказался в лесу на территории самопровозглашенной “ЛНР” без еды, техники и какого-либо командования.

26 сентября мужчину мобилизовали, воинскую службу он проходил более 20 лет назад и сейчас ему 42 года. Уже 28 сентября мобилизованных отправили в Ростов-на-Дону, а оттуда - на один из полигонов под Луганском, где они пробыли неделю. 6 октября их бросили на передовую.

“Им говорили, что сначала они будут учиться, а потом держать вторую или третью линию обороны, но на деле они сразу оказались на передовой”, - рассказывает Елена Сапрунова.

Муж Елены оказался приписан к 35-й мотострелковой бригаде, других мобилизованных из Екатеринбурга распределили в 55-ю мотострелковую бригаду, фронт в самопровозглашенной “ЛНР” они пытаются держать вместе.

Несколько недель военнослужащий не выходил на связь, а 27 октября смог дозвониться жене.

“Он рассказал, что они находятся в каком-то лесу без какого-либо командования. Единственный офицер, который находится с ними, тяжело ранен, - рассказала Сапрунова BBC. - У них нет еды, они вооружены старыми автоматами, а половина техники, которая у них была, сломалась на полпути. Они не понимают, где находятся, а когда пытаются отступать, сразу оказываются под огнем своих же. По словам мужа, в этом лесу много погибших, которых никто не забирает”.

Вместе с женой еще одного мобилизованного Елена 27 октября направила обращения с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в администрацию президента и военную прокуратуру. Из администрации ей пришел ответ, что ее письмо переправлено в министерство обороны и будет рассмотрено там.