В России насильно стерилизуют женщин

19:37 20 октября Киев, Украина

Пациентки Уктусского пансионата российского города Екатеринбург, где проживают люди с инвалидностью, пожаловались на принудительную стерилизацию. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал Baza.



По словам женщин, их увозили в больницу под предлогом вакцинации, но на месте заставляли пройти процедуру стерилизации. Таким образом пострадало больше 10 пациенток.



В пансионат женщины попали из детдома – туда принимали тех людей с инвалидностью, кто еще не успел получить жилье из-за долгих очередей на квартиры.



Одна из стерилизованных женщин умерла, пишет Baza. Ее родные считают, что это может быть связано с операцией в пансионате – после нее пациентка жаловалась на сильные боли при месячных, во время одного из таких приступов она скончалась.



По словам пациенток тем, кто отказывался от операции, врачи угрожали отправкой в психоневрологический интернат.



Министерство социальной политики Свердловской области объявило о начале проверки пансионата. По их данным, до сих пор жалоб от жителей учреждения по данному факту не поступало.