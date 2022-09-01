В россии начнут готовить боевых священников для армии

15:58 15 августа Киев, Украина

Обучением боевых священников будет заниматься Донская духовная семинария. Они будут изучать боевую подготовку, основы геополитики, военную медицину, психологию и военное право.

Об открытии нового магистерского направления в Ростове-на-Дону сообщила пресс-службе Донской духовной семинарии.

Лицензию на новую образовательную программу обещают получить уже в скором времени. К обучению боевых священников планируют

привлечь преподавателей из ведущих российских центров. Профессию можно будет освоить даже дистанционно.

Новость об этом вызвала бурные обсуждения в социальных сетях.



Ростовчане с удивлением и иронией отнеслись к идее обучения военных священников. «Зачем стране беспилотники, если есть боевые батюшки?» — задались вопросами комментаторы в социальных сетях. Другие посчитали дискриминацией подготовку только боевых православных священников. «А полковых шаманов где готовить будут?» — пошутили на эту тему ростовчане.



Напомним, после начала войны россии в Украине патриарх Кирилл неоднократно высказывался по поводу вторжения в своих проповедях. Он заявлял, что народы рф и Украины — "единое целое", которое пытаются разделить внешние силы. Также предстоятель РПЦ утверждал, что россия — "миролюбивая держава", которая никогда не нападала на другие страны, а "только защищала свои рубежи".



Поведение Кирилла прокомментировал Папа Римский Франциск. По его словам, во время разговора об Украине тот «зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения». Понтифик заявил, что «патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника».