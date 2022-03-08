В России начались суды по статье за "дискредитацию армии"

За участие в антивоенных митингах в Санкт-Петербурге начались судебные слушания.
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга назначил жителю города административный штраф в размере 35 тыс. рублей за дискредитацию действий Вооружённых сил России, сообщили в объединенной пресс-службе судов город
Фигурант дела в месте массового скопления людей держал плакат «Нет войне» и выкрикивал аналогичный лозунг, тем самым формировал мнение окружающих об участии ВС России в войне, а не в спецоперации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии