В россии начали поджигать военкоматы, пытаясь сорвать призывную кампанию

С начала войны в Украине в нескольких регионах россии протестующие начали поджигать военкоматы. СМИ сообщают о как минимум пяти подобных случаях. Задержанные сообщают, что таким образом пытаются сорвать призывную кампанию.
В Луховицах Московской области 21-летний местный житель поджег военкомат в знак протеста против начавшейся войны. После задержания он рассказал, что хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации. Спустя две недели он сбежал из полицейского отделения.
В марте военкоматы загорелись в Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Во всех случаях местные жители кидали в окна учреждений бутылки с зажигательной смесью. Молодые люди, устроившие пожар в Свердловской и Ивановской областях задержаны. Оба они объяснили свои поступки тем, что хотели сорвать призывную кампанию на фоне боевых действий в Украине. Причем в нескольких городах Ивановской области до пожара неизвестные исписали антивоенными призывами здания администрации и магазины.
В апреле коктейлями Молотова закидали военкомат в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Здесь протестующие добились своего — призывная кампания была остановлена. В военкомате загорелись комнаты, где хранились данные призывников.
Весенний призыв в россии начался 1 апреля и завершится 15 июля. В армию должны отправиться 134,5 тысячи человек.
Власти неоднократно утверждали, что призывников не будут отправлять воевать в Украину. Однако уже 9 марта минобороны впервые признало, что в Украине воюют призывники, и рассказало о попадании нескольких солдат-срочников в плен.
В Луховицах Московской области 21-летний местный житель поджег военкомат в знак протеста против начавшейся войны. После задержания он рассказал, что хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации. Спустя две недели он сбежал из полицейского отделения.
В марте военкоматы загорелись в Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Во всех случаях местные жители кидали в окна учреждений бутылки с зажигательной смесью. Молодые люди, устроившие пожар в Свердловской и Ивановской областях задержаны. Оба они объяснили свои поступки тем, что хотели сорвать призывную кампанию на фоне боевых действий в Украине. Причем в нескольких городах Ивановской области до пожара неизвестные исписали антивоенными призывами здания администрации и магазины.
В апреле коктейлями Молотова закидали военкомат в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Здесь протестующие добились своего — призывная кампания была остановлена. В военкомате загорелись комнаты, где хранились данные призывников.
Весенний призыв в россии начался 1 апреля и завершится 15 июля. В армию должны отправиться 134,5 тысячи человек.
Власти неоднократно утверждали, что призывников не будут отправлять воевать в Украину. Однако уже 9 марта минобороны впервые признало, что в Украине воюют призывники, и рассказало о попадании нескольких солдат-срочников в плен.
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