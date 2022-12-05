В россии на одном из аэродромов упал беспилотник, на другом загорелся бензовоз - СМИ

10:18 05 декабря Киев, Украина

В россии неизвестный беспилотник упал на самолеты на аэродроме Саратовской области, сообщают российские СМИ. Кроме того, на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, три человека погибли.

По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В результате повреждены два самолета. Также ранения получили два человека, доставлены в больницу. По данным ресурса Astra, речь идет об авиабазе Энгельс-1, откуда происходят вылеты в Украину. Повреждение получили два бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95. Раненые военнослужащие были госпитализированы.

На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие и раненые, сообщил СМИ представитель экстренных служб.
"Предварительно произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Также под Рязанью поврежден самолет. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.