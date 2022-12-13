В россии мужчину оштрафовали за пересказ сна о Зеленском

В Чите суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 26-летнего Ивана Лосева по административной статье о "дискредитации" армии. Мужчина рассказал в инстаграме о своем сне с участием президента Украины Владимира Зеленского на фоне объявленной в рф "частичной мобилизации".
Об этом сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии".
Владельцу сауны в Чите Лосеву после того, как 21 сентября президент рф объявил мобилизацию, приснилось, что его мобилизовали и привезли в некий подготовительный лагерь.
Владельцу сауны в Чите Лосеву после того, как 21 сентября президент рф объявил мобилизацию, приснилось, что его мобилизовали и привезли в некий подготовительный лагерь.
Как оказалось, за его страничкой следили сотрудники ФСБ. Лосеву позвонили по телефону на рабочий телефон и сообщили, что есть основания полагать, что он занимается дискредитацией вооруженных сил рф, и предложили подойти в отделение полиции.
Как выяснилось из материалов дела, 23 сентября младший оперуполномоченный ФСБ из Забайкальска, в 400 км от Читы, подготовил документ о публикациях Лосева в инстаграме. В них, кроме сна с участием Зеленского, подозреваемый делился мнениями о мобилизации и войне в Украине.
Административное дело о "дискредитации" поступило в Центральный районный суд Читы 8 декабря. На следующий день судья признал читинца виновным. Сам Лосев на свой процесс не попал, потому что проспал. Он говорит, что ему не сообщили должным образом о времени заседания, а сайт суда некоторое время был недоступен из-за неполадок в работе системы.
Еще до суда, когда Лосева вызвали в отдел полиции, ему пригрозили уголовным делом в случае повторной дискредитации армии и намекнули, что за споры с судьей размер административного штрафа может увеличиться.
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