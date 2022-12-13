В россии мужчину оштрафовали за пересказ сна о Зеленском

17:34 12 декабря Киев, Украина

В Чите суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 26-летнего Ивана Лосева по административной статье о "дискредитации" армии. Мужчина рассказал в инстаграме о своем сне с участием президента Украины Владимира Зеленского на фоне объявленной в рф "частичной мобилизации".

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии".



Владельцу сауны в Чите Лосеву после того, как 21 сентября президент рф объявил мобилизацию, приснилось, что его мобилизовали и привезли в некий подготовительный лагерь.

"И в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои стримы в инсте видел, Слава Украине!" Я ему отвечаю: "Героям Слава!" и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский отвечает: "Можно", - пересказал свой сон чмужчина в соцсети.

Как оказалось, за его страничкой следили сотрудники ФСБ. Лосеву позвонили по телефону на рабочий телефон и сообщили, что есть основания полагать, что он занимается дискредитацией вооруженных сил рф, и предложили подойти в отделение полиции.

“Мне дали дело, там были описания моих стримов в инстаграме. То есть, по-моему, с июня кто-то заходил ко мне и смотрел мои сторис. Моя страница открыта, я не наблюдаю, какие люди их смотрят”, – рассказал мужчина.

Как выяснилось из материалов дела, 23 сентября младший оперуполномоченный ФСБ из Забайкальска, в 400 км от Читы, подготовил документ о публикациях Лосева в инстаграме. В них, кроме сна с участием Зеленского, подозреваемый делился мнениями о мобилизации и войне в Украине.

“Сколько там планируется мобилизовать? 300 тысяч? Миллион? в тюрьме лучше, чем химарс летящий в твое рашистское ***** (лицо — ред.)", — говорилось в одном из сообщений.

Административное дело о "дискредитации" поступило в Центральный районный суд Читы 8 декабря. На следующий день судья признал читинца виновным. Сам Лосев на свой процесс не попал, потому что проспал. Он говорит, что ему не сообщили должным образом о времени заседания, а сайт суда некоторое время был недоступен из-за неполадок в работе системы.



Еще до суда, когда Лосева вызвали в отдел полиции, ему пригрозили уголовным делом в случае повторной дискредитации армии и намекнули, что за споры с судьей размер административного штрафа может увеличиться.