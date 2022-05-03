В России легализовали охоту на животных из Красной книги

10:42 02 августа Киев, Украина

С 1 августа на территории РФ легализована охота на животных из Красной книги. В текущем месяце вступили в силу два соответствующих законопроекта российского правительства.

Об этом пишет ТАСС.



По новым правилам, из российского законодательства исключается положение, запрещающее любые виды охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в



Добыча краснокнижных животных с 1 августа разрешается с целью: Пресс-служба минприроды России в комментарии агентству ТАСС подчеркнула, что речь идет только "об исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира", но зоозащитники считают, что это способ легализации трофейной охоты.По новым правилам, из российского законодательства исключается положение, запрещающее любые виды охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в Красные книги субъектов РФ.

их мониторинга;

регулирования численности;

охраны здоровья населения;

устранения угрозы для жизни человека;

предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных;

обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов России.

Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор. В министерстве подчеркнули, что запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, сохраняется.



Greenpeace считает эти изменения в законодательстве легализацией трофейной охоты, сообщил радиостанции "Говорит Москва" руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям в РФ Михаил Крейндлин.



"Мы считаем, что охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически, например под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных. Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. В первую очередь это трофейная охота. Это может иметь очень негативные последствия", – сказал Крейндлин.



Он добавил, что добыча предполагает и отлов, и отстрел животных.



Изначально законопроект, должен был сгладить противоречие между законами "О животном мире" и "Об охоте", "устранить дублирующие нормы", писал в декабре 2020 года "Коммерсантъ". В пояснительной записке отмечалось, что законопроектом "однозначно исключается возможность осуществления любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и в Красные книги субъектов". Однако ко второму чтению документ дополнился поправками, которые, наоборот, это позволяют.



В числе авторов законопроекта – депутат Владислав Резник, который входит в президиум элитного "Клуба горных охотников", отмечает издание. В 2016 году клуб просил Александра Хлопонина (на тот момент вице-премьера, который курировал сферу природопользования) под видом научных исследований выдать пять разрешений на добычу путоранского снежного барана, занесенного в Красную книгу РФ.



В обмен клуб обязался заплатить заповеднику, на территории которого это будет сделано, крупную сумму, писала "Медуза". Исполнительный директор клуба Александр Гомонов пояснял, что якобы "вся Африка на этом живет": продает возможность охотиться на редкий вид, а эти деньги вкладывает в его охрану и воспроизводство. "Почему под строгим контролем, с наукой, нельзя стукнуть двух баранов?!" – сетовал Гомонов.