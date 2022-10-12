В россии компанию Meta внесли в список "террористических организаций"

08:02 12 октября Киев, Украина

Росфинмониторинг внес компанию Meta , которой принадлежат Facebook , Instagram и WhatsApp, в список террористических и экстремистских организаций.

Об этом сообщают росСМИ.

"Тверской суд москвы 21 марта 2022 года уже признал американскую компанию Meta "экстремистской организацией". Причиной стала информация о том, что ее руководство позволило пользователям из Украины призвать к насилию в отношении российских военных. Соцсети Instagram и Facebook, принадлежащие компании, были запрещены и заблокированы на территории россии", - говорится в сообщении.

В то же время блокировка не распространялась на мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta, поскольку тот не занимается публичным распространением информации. Теперь этот мессенджер также запретят на территории рф.



Согласно российскому законодательству, банки обязаны заморозить средства включенной в "террористический" список компании и приостановить обслуживание ее счетов.

Таким образом, Цукерберг теперь находится в одной компании с Аль-Каидой и Талибаном. Но только на территории россии. Хотя, если учесть, что Талибан запрещен в рф, но успешно торгует с россией, а лидеры Талибана официально встречаются с путиным и лавровым, то это внесение ничего не значит.